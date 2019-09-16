سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط نجل حارس عقار لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة مهندس بالمعصرة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:13 م
سقوط نجل حارس عقار لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة مهندس بالمعصرة ضبط نجل حارس عقار لسرقته شقة فى المعصرة
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على نجل حارس عقار لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة مهندس فى منطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا قسم شرطة المعصرة من"باسم .ع .ع" 63 سنة مهندس، باكتشافه كسر شباك المطبخ بالشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن ( 3 خاتم ، حلق ، أنسيال، سلسلة ذهب صيني ، 2 حلق فضة ،ساعة حريمي فضي اللون ، 4 دلايات فضي ، مبلغ مالى 1000 جنيه ) من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بنافذة المطبخ وبعثرة بمحتويات الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى ان وراء ارتكابها "ع. م .ع " 20 سنة عاطل ومقيم  وادي حوف، دائرة القسم " نجل حارس العقار المقابل للعقار محل الواقعة ".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها ، واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " التسلق وكسر شباك المطبخ".

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل الجراج الخاص بالعقار سكنه "محل حراسة والده" ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

   

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة شقة

المعصرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة