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سقوط حداد استولى على أموال شاب بحجة تسفيره للخارج بالغربية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:50 م
سقوط حداد استولى على أموال شاب بحجة تسفيره للخارج بالغربية متهم - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، فى القبض على حداد مقيم دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، لاستيلائه على 50 ألف جنيه من شاب بحجة تسفيره للخارج وتوفير فرصة عمل له.

كان قد تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد المواطنين حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه  من أصل مبلغ 70 ألف جنيه، مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها  حداد مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية سبق اتهامه والحكم عليه فى 3 قضايا "شيك ، تبديد ، إيصال أمانة " والمحكوم عليه فيها بالحبس 4 سنوات وشهرين، وأنه يقوم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج .

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 
 

 

 


محافظة الغربية

مباحث الاموال العامة

نصب

سمنود

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