سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سائق شركة مقاولات يدهس موظفا و "التحريات " : لا يوجد شبهة جنائية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:00 ص
سائق شركة مقاولات يدهس موظفا و "التحريات " : لا يوجد شبهة جنائية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سائق سيارة نقل، تابعة لشركة مقاولات شهيرة ، فى تحقيقات النيابة أنه لم يقصد دهس موظفا بموقع تابع للشركة أسفل الطريق الدائرى، أثناء تحركه بالسيارة، قائلا "مكنتش شايفه، الدنيا كانت ضلمة"، وأن الحادث قضاء وقدر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الموظف يعمل بالشركة، وكان مكلفا بأداء بعض الأعمال، بموقع انشاءات أسفل الطريق الدائرى، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية ، وتم التحفظ على السيارة، وإحالة السائق إلى النيابة للتحقيق

كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة دهس سيارة فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن موظف، أثناء عمله بموقع عمل تابع لشركة مقاولات شهيرة، أسفل الطريق الدائرى، دهسته سيارة نقل تابعة للشركة، مما أسفر عنه مصرعه فى الحال ، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

 

 


مصرع موظف

امن الجيزة

شركة مقاولات

حادث دهس

حادث تصادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

انتظام موسم حصاد التمور بالوادى الجديد.. وتحديد سعر الكيلو بـ12 جنيهًا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة