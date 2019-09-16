سائق شركة مقاولات يدهس موظفا و "التحريات " : لا يوجد شبهة جنائية

كتب بهجت أبو ضيف

أكد سائق سيارة نقل، تابعة لشركة مقاولات شهيرة ، فى تحقيقات النيابة أنه لم يقصد دهس موظفا بموقع تابع للشركة أسفل الطريق الدائرى، أثناء تحركه بالسيارة، قائلا "مكنتش شايفه، الدنيا كانت ضلمة"، وأن الحادث قضاء وقدر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الموظف يعمل بالشركة، وكان مكلفا بأداء بعض الأعمال، بموقع انشاءات أسفل الطريق الدائرى، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية ، وتم التحفظ على السيارة، وإحالة السائق إلى النيابة للتحقيق

كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة دهس سيارة فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن موظف، أثناء عمله بموقع عمل تابع لشركة مقاولات شهيرة، أسفل الطريق الدائرى، دهسته سيارة نقل تابعة للشركة، مما أسفر عنه مصرعه فى الحال ، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.