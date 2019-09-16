زى النهاردة.. إستقلال المكسيك عن إسبانيا

وكالات

يُحتفل فى المكسيك بيوم 16 مارس كعيدا للاستقلال عن اسبانيا، حيث خاض المكسيكيون حربا ضد الاسبان بعد ان غزى الفرنسيين اسبانيا.

عندما حدث الغزو الفرنسى لاسبانيا على يد نابليون بونابرت فى عام 1808، تنازل الملكان كارلوس الرابع وفرديناند السابع عن العرش لصالح الزعيم الفرنسى بونابرت، الذي منح تاج اسبانيا لأخيه جوزيف بونابرت.

وفي نفس عام غزو فرنسا لاسبانيا، طالب مجلس البلدية لمدينة مكسيكو، بالسيادة في غياب الملك الشرعى بدعم من نائب الملك خوسيه دي إيتوريغاراي.

ورغم الهزيمة في مكسيكو سيتي، التقت مجموعات صغيرة من المتآمرين في مدن أخرى في أسبانيا الجديدة –المكسيك- لإنشاء حركات ضد الحكم الاستعماري.

بعد أن اكتشف أمر المتآمرين في كويريتارو عام 1810، قاموا بحمل السلاح يوم 16 سبتمبر برفقة الفلاحين والسكان الأصليين في دولوريس، الذين دعوا إلى الثورة