زعيم كوريا الشمالية يدعو ترامب لزيارة بيونج يانج

ذكرت صحيفة كورية جنوبية نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيارة بيونج يانج فى رسالة بعثها فى أغسطس.

ويسبق تاريخ الرسالة أحدث عمليات إطلاق كوريا الشمالية للمقذوفات قصيرة المدى قبل أسبوع. وهذه الرسالة الثانية التى يتلقاها ترامب من كيم الشهر الماضى وسط توقف محادثات نزع السلاح النووى بين البلدين.

وقالت صحيفة جونجانج ايلبو، إن كيم تحدث فى الرسالة الثانية التى نقلها إلى ترامب فى الأسبوع الثالث من أغسطس عن استعداده للقاء ترامب لحضور قمة أخرى.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية ولا بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلبات للتعليق.