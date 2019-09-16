"خارجية عمان" تدين الاعتداء على المنشأت النفطية بالسعودية: "تصعيد لا طائل منه"

كتب محمد عبد العظيم

أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن أسفها العميق للهجوم على المنشأت النفطية، وتعتبر ذلك تصعيدا لا طائل منه، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودى، قد أكد بأنه فى يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، وفى تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحًا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية فى معامل شركة أرامكو السعودية فى خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.