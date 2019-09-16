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تنفيذ أول تجربة لتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بالمحافظة ببلاط

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:54 م
تنفيذ أول تجربة لتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بالمحافظة ببلاط محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن قيام الوحدة المحلية لمركز بلاط بالبدء فى تنفيذ أول تجربة لتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بالمحافظة والتى تساهم بدورها فى تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك وتقليل هادر المياه بنسبه 60%.

وأكد الزملوط بأن ذلك يأتى فى إطار تحقيق الاستراتيجية العامة للدولة لترشيد استخدامات المياه ومواجهة التحديات المائية الملحة، موضحا بأن التجربة جارى تنفيذها بعدد من المصالح الحكومية والمساجد كمرحلة أولى قبل تعميمها على باقى القطاعات والمنازل .

ومن جانبه أوضح المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بأنه تم وصول عدد ( 135 ) قطعة موفرة للمياه وذلك لتركيبها بالوحدة المحلية بمركز بلاط والوحدات القروية التابعة وذلك كمرحلة أولى قبل تعميمها على باقى نطاق المركز .

 

 


الوادى الجديد

ترشيد مياه الشرب

مركز بلاط

القطع الموفره للمياه

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