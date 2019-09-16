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تراجع أسعار الفاصوليا لـ20 جنيها.. والطماطم تبدأ من 4.5 جنيها

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:42 ص
تراجع أسعار الفاصوليا لـ20 جنيها.. والطماطم تبدأ من 4.5 جنيها خضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 16-9-2019 تراجع في أسعار الفاصوليا مع ارتفاع في أسعار الطماطم.
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن ارتفاع أسعار الطماطم يأتي بسبب فاصل العروات إضافة لمرور المحصول الصيفي بـ3 موجات حارة أدى إلى انخفاض المحصول خلال تلك الفترة مما أدى لارتفاع أسعارها لتتراوح بين 4.5 - 6.75 جنيها للكيلو.
 
وأضاف النجيب في تصريح لليوم السابع أن أسعار الفاصوليا تراجعت لتتراوح بين 20- 27 جنيها، مشيرا إلى أنها ستتراجع خلال الأيام المقبلة، وتابع: أسعار باقي الأصناف في السوق مستقرة، حيث استقر سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو، استقرت أسعار الليمون وتراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات.

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