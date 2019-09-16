تحرير 983 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائدعادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 983 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 454مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و30 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و41مخالفة انتظار خاطئ وحجز8 سيارات و113 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو19 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير18 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 20 مخالفة بيئة و 99 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 19 مخالفة خط السير و9 مخالفات لعدم تشميع الحمولة و10 مخالفات عدم صلاحية الاطارات و الفرامل والأنوار وسحب 7 رخص للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 13 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 34مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و14 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارة متروكة و14 مخالفة إزالة فاميه وتحرير41 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و39 مخالفة مواقف عشوائية و8 مخالفات طمس لوحات معدنية و32 مخالفة تحميل ركاب بالاجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.