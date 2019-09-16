تأخر إقلاع 6 رحلات بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتى الخطوط الجوية السعودية رقم 338 المتجهة إلى الدمام، و308 المتجهة إلى جده، ورحلة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 453 والمتجهة إلى أديس أبابا، ورحلة شركة الخطوط الألمانية لوفتهانزا للشحن الجوى رقم 8291 المتجهة إلى فرانكفورت.

أضافت المصادر أن المطار شهد إيضا تأخر إقلاع رحلة شركة نسمة للطيران رقم 170 المتجهة إلى جده، ورحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية رقم 552 والمتجهة إلى الكويت، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.