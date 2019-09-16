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القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:07 ص
القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية عمليات جراحيه -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ماسح أحذية يستقطب المواطنين بمنطقة وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية مقابل المال.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (أحد الأشخاص) بالاشتراك مع أخرين، بالوساطة والإتجار فى الأعضاء البشرية، مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال .
 
وأكدت التحريات قيام (ماسح أحذية ) بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوى الحاجة وبائعى السلع التافهة بمنطقة الإسعاف، لحثهم على بيع أعضائهم البشرية، واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل مبلغ عشرون ألف جنيه.
 
باستدعاء الأخير (مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه فى 6 قضايا" سلاح – عدم حمل بطاقة – آداب عامة " أخرهم قضية "سلاح" ) اعترف بصحة تلك المعلومات.
 
وأضاف المتهم، بأن الأول اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه فى بيع الأعضاء للإقامة بها، لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس C، لافتا إلى أن المتهمين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" (مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، سبق إتهامه والحكم عليه فى 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" أخرهم قضية "تسول"، واعترف بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .

بيع الأعضاء البشرية

بائع أحذية‘قطع البشر‎

تجارة الأعضاء

تجارة اعضاء

اليوم السابع بلس

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