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الصومال: مقتل 12 جنديًا برونديًا وإصابة 6 فى هجوم لحركة الشباب

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:52 م
الصومال: مقتل 12 جنديًا برونديًا وإصابة 6 فى هجوم لحركة الشباب أرشيفية
أ ش أ

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قُتل 12 جنديًا برونديًا من قوات بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال المعروفة اختصارًا بـ "أميصوم"، فيما أصيب ستة آخرون بجروح، إثر كمين نصبه متشددو حركة "الشباب" الصومالية المتمردة لقافلة عسكرية شمالى العاصمة مقديشيو.

وأوضحت إذاعة "شابيلي" الصومالية،اليوم الاثنين، أن القافلة العسكرية كانت فى طريقها إلى العاصمة عائدة من مهمة أمنية فى مدينة جوهر التى تقع على تبعد عن مقديشيو 90 كيلومترًا.

وأعلنت حركة "الشباب" المتمردة فى بيان مسئوليتها عن ارتكاب الحادث.

ولفتت الإذاعة الصومالية إلى أن القوات الحكومية -بدعم 20 ألف من قوات حفظ السلام التابعة لـ "أميصوم"- تمكنت فى عام 2011 من طرد عناصر الحركة المتمردة خارج مقديشيو، إلا أن "الشباب" الصومالية لا تزال تشن هجمات من بينها تفجيرات انتحارية ضد أهداف حكومية.


الصومال

مقتل روندى

افريقيا

اخبار الصومال

حركه الشباب

بعثه دوليه

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