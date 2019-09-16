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الرئيس الأنجولى يتلقى دعوة لزيارة اليابان خلال الربع الأول من عام 2020

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:43 م
الرئيس الأنجولى يتلقى دعوة لزيارة اليابان خلال الربع الأول من عام 2020 الرئيس الأنجولى جواو لورينكو
أ ش أ

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تلقى الرئيس الأنجولى جواو لورينكو، دعوة من الحكومة اليابانية؛ للقيام بزيارة رسمية لليابان خلال الربع الأول من عام 2020.
وذكرت الرئاسة الأنجولية- فى بيان اليوم الإثنين- أن هذه الدعوة وجهها رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى، خلال اللقاء، الذى عقده مع الرئيس الأنجولى مؤخرا على هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية فى إفريقيا (تيكاد).
وأضافت أن هذه الزيارة ستكون أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس جواو لورينكو لليابان منذ تنصيبه رئيسا لأنجولا خلال شهر سبتمبر عام 2017، كما سيكون تعزيز التعاون بين البلدين أحد الموضوعات الرئيسية التي سيبحثها الرئيس الأنجولي خلال هذه الزيارة.
وتفيد تقارير رسمية، بأن اليابان أصبحت شريكا استراتيجيا لأنجولا، حيث قامت خلال الأعوام العشرة الماضية بتمويل مشروعات في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الأنجولي مثل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتوسيع ميناء ناميبي، وتجديد ثلاثة مصانع للمنسوجات، كما قامت اليابان بتطوير العديد من المشروعات في أنجولا بمجالات البنية الأساسية والزراعة والتعليم والصحة.
يشار إلى أن أنجولا تستورد من اليابان العديد من السلع مثل الأجهزة والحديد والصلب والسيارات.


أنجولا

جواو لورينكو

اليابان

الرئاسة الأنجولية

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