الإسكندرية ومطروح تتفقان على ترسيم الحدود الإدارية لتيسير الخدمات للمواطنين

وأوضح المهندس مسعد الشحات رئيس مدينة الحمام، أنه بناء على توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، تم الاجتماع بخصوص الاتفاق والتفاوض على مقترح لترسيم الحدود الإدارية بين المحافظتين، وتم الاتفاق على مقترح على ترسيم الحدود الإدارية وجارى استكمال الإجراءات مع محافظة الإسكندرية، للانتهاء لاعتمادها من محافظى الإسكندرية ومطروح، لإرسالها إلى هيئة التخطيط العمرانى، وذلك للتيسير على المواطنين وخدمه أهالى مركز ومدينة الحمام.