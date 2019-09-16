الإسكندرية ومطروح تتفقان على ترسيم الحدود الإدارية لتيسير الخدمات للمواطنين

عقدت لجنة مشتركة من محافظتي مطروح والإسكندرية اجتماعاً، اليوم الإثنين، برئاسة اللواء أحمد البسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية والمهندس مسعد الشحات رئيس مدينة الحمام، ومسئولى التخطيط العمرانى ومدينة برج العرب ومراقب قرى البنجر وممثلى مديرية الزراعة بالإسكندرية، والجهات المعنية من المحافظتين، لمراجعة رسم الحدود الإدارية وفصل التداخلات الإدارية لتيسير الإجراءات والتسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات.
وأوضح المهندس مسعد الشحات رئيس مدينة الحمام، أنه بناء على توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، تم الاجتماع بخصوص الاتفاق والتفاوض على مقترح لترسيم الحدود الإدارية بين المحافظتين، وتم الاتفاق على مقترح على ترسيم الحدود الإدارية وجارى استكمال الإجراءات مع محافظة الإسكندرية، للانتهاء لاعتمادها من محافظى الإسكندرية ومطروح، لإرسالها إلى هيئة التخطيط العمرانى، وذلك للتيسير على المواطنين وخدمه أهالى مركز ومدينة الحمام.
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