أسوان تستضيف الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى أكتوبر المقبل

أسوان - عبد الله صلاح

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بمدينة أسوان فى الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر القادم، تحت شعار "لقاء الفن والموسيقى فى عاصمة الشباب الإفريقى".

بدأت الإستعدادات بعقد إجتماع موسع برئاسة اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان وبحضور سهير عبد القادر رئيس ومؤسس المهرجان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ووليد الدرمللى منسق عام المهرجان ، بجانب مديرى الجهات الأمنية والتنفيذية من مديرية أمن أسوان والمرور والحماية المدنية، بالإضافة إلى الثقافة وتنشيط السياحة والشباب والرياضة والآثار والتضامن الإجتماعى.

وأكد اللواء سعيد حجازى على ترحيب محافظة أسوان بإستضافة فعاليات هذا المهرجان الدولى فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى حيث ستسعى المحافظة بالتعاون مع إدارة المهرجان والجهات المعنية لإنجاح هذه الدورة فى ظل توافر كافة مقومات وعوامل النجاح من تعدد المواقع الأثرية والتراثية والجماهيرية، لافتاً إلى أن هناك تنسيق متواصل مع إدارة المهرجان وباقى الجهات لإختيار مواقع العروض للفعاليات بشكل يساهم فى تكثيف الحضور الجماهيرى مع إتاحة أكبر مساحة ممكنة لمشاهدة الفعاليات وتحقيق التفاعل الإيجابى من أهالى المحافظة.

ومن جانبها أوضحت سهير عبد القادر بأنه بعد نجاح مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى على مدار الـ 3 سنوات الماضية تم إختيار مدينة أسوان هذا العام لتكون ضيف الشرف للمهرجان وحاضنة لفعالياته فى ظل مشاركة واسعة من أرجاء القارة الإفريقية والصين، علاوة على أمريكا وإيطاليا.

وأشارت إلى أن المهرجان سيشارك فيه 27 دولة ستقدم فنونها الإستعراضية الفلكلورية من خلال 17 فرقة فنون شعبية وغنائية ، بجانب المشاركة بالأفلام والفنون التشكيلية والحرف اليدوية، وأيضاً المشاركة المتميزة لأطفال مستشفى 57357 وأولادنا من ذوى القدرات الخاصة تفعيلاً لدمجهم فنياً ومجتمعياً ، فضلاً عن تنظيم سوق يومى للحرف اليدوية والتراثية طوال فترة إقامة المهرجان والذى سينطلق بحفل الإفتتاح من معابد فيله.

وأضافت سهير عبد القادر بأن المهرجان الذى سيقام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والآثار، بالإضافة إلى محافظة أسوان يهدف إلى دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية على الصعيدين الثقافى والسياحى، موضحة بأنه روعى فى التخطيط لإقامة هذا المهرجان الحيوى أن يكون هناك تنوع ثقافى وتراثى للدول المشاركة، علاوة على تنظيم العروض والفعاليات فى العديد من المواقع بدءاً من معابد فيله ثم قرية غرب سهيل وجمعيتى منشية النوبة والشيخ صالح ومتحف النوبة وجزيرة سهيل ومسرح فوزى فوزى الصيفى، وأيضاً مركز ثقافة حسن فخر الدين بمركز نصر النوبة وبيت ثقافة وادى كركر ومستشفى مجدى يعقوب لأمراض القلب، وأخيراً تنظيم كرنفال ختامى للفرق المشاركة بالسوق السياحى بكورنيش النيل .