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أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:39 م
أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بقيمة 7 جنيهات فى مصر، مع صعود سعر أوقية الذهب اليوم من 1488 إلى 1507 دولاراً، بعد مخاوف بشأن بطء الاقتصاد العالمى.
 
سعر الذهب فى مصر شهد زيادة بقيمة 7 جنيهات، مرتفعا من 683 إلى 690 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر، مع توقعات بتغيرات أخرى فى الأسعار.
 

سعر الذهب فى مصر :


عيار 18 سجل 591 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل 690 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 792 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5520 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1507 دولار.

 
سعر الذهب فى مصر، لا يمكن التوقع بمستقبله سواء هبوطا أو ارتفاعا بحسب المتعاملين فى سوق الصاغة، وذلك لكون الذهب فى مصر مرتبط بالأسعار العالمية للمعدن النفيس، والتى ترتبط بالتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
 
ويرى خبراء الذهب فى مصر، أن السوق المصرى، تضرر كثيرا جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس على مدار شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى أثر بشكل سلبى على مبيعات الذهب.
 
معدن الذهب فى مصر، يزداد الطلب عليه خلال فترة المواسم والأعياد بهدف شراء الشبكة للزواج، وكذلك الهدايا وقد تلجأ بعض الأسر لشراء المصوغات الذهبية بهدف الادخار، وإعادة بيع الذهب بعد حدوث ارتفاع فى أسعاره.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يشهد تفاوتا محدودا قد يكون جنيه إلى جنيهين فى سعر بيع الجرام، وذلك من محل إلى أخر، فيما تختلف مصنعية الذهب بشكل كبير بين تجار الذهب، ومن شركة إلى أخرى.

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