أسعار الدولار اليوم فى البنك الأهلى الاثنين 16-9-2019

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019 ، فى البنك الأهلى المصرى 16.34جنيها للشراء، و16.44 جنيها للبيع.
كما سجل سعر اليورو 18.03 جنيها للشراء، و 18.22 جنيها للبيع.
أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.29 جنيها للشراء، و20.55 جنيها للبيع.
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سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019 ، فى البنك الأهلى المصرى 16.34جنيها للشراء، و16.44 جنيها للبيع.
كما سجل سعر اليورو 18.03 جنيها للشراء، و 18.22 جنيها للبيع.
أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.29 جنيها للشراء، و20.55 جنيها للبيع.
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