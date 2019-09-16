آمنة نصير: "راتب الزوج ليس سرا حربيا ولازم الزوجة تعرفه"الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:43 م
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عدد الردود 0
بواسطة:
ali
لايوجد فى الاسلام رجل دين بل عالم دين ياخذ منة ويرد علية الفكر الانسانى كلة نسبى
فى اوربا حدث توزان ايديولوجى بين العلم والدين فكان التقدم الحضارى ونحن فى اوهام وخرافات لا علاقة لها بالدين