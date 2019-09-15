5 نصائح تساعدك فى علاج ارتفاع ضغط الدم منها إنقاص وزنك

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة التى تصيب الكثير من الناس، ويمكن إدارة الضغط المرتفع وعلاجه بمجموعة من النصائح يجب اتباعها بجانب العلاج الدوائى الذى يصفه الطبيب، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع "Health". نصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم 1- الحفاظ على وزن صحي مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مقياس شائع لوزنك ونسبة الطول، فإذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك يتراوح بين 23 و27.4، فأنت معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مقياس شائع لوزنك ونسبة الطول، فإذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك يتراوح بين 23 و27.4، فأنت معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

لذا يمكنك علاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق الحفاظ على وزنك وعلاج السمنة أو الوزن الزائد. 2- قلل من كمية الملح الكثير من الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، حافظ على كمية الصوديوم أقل من 2000 ملجم يوميًا (حوالي ملعقة صغيرة من الملح) وتجنب إضافة الملح إلى طعامك لأن الصوديوم موجود بالفعل في معظم الأطعمة المصنعة.

بعض الأمثلة على الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم هي فول الصويا أو صلصة الفلفل الحار والكاتشب والفول السوداني المملح. 3- تغيير النظام الغذائي قلل من استهلاكك للطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الكولسترول والدهون المشبعة (مثل اللحوم الدهنية والحليب الكامل الدسم وصفار البيض والأطعمة المقلية)، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكولسترول إلى تصلب الشرايين.