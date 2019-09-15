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5 نصائح تساعدك فى علاج ارتفاع ضغط الدم منها إنقاص وزنك

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:00 ص
5 نصائح تساعدك فى علاج ارتفاع ضغط الدم منها إنقاص وزنك الضغط
كتبت فاطمة خليل

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ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة التى تصيب الكثير من الناس، ويمكن إدارة الضغط المرتفع وعلاجه بمجموعة من النصائح يجب اتباعها بجانب العلاج الدوائى الذى يصفه الطبيب، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع "Health".

نصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

1- الحفاظ على وزن صحي

مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مقياس شائع لوزنك ونسبة الطول، فإذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك يتراوح بين 23 و27.4، فأنت معرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. 
لذا يمكنك علاج ارتفاع ضغط الدم عن طريق الحفاظ على وزنك وعلاج السمنة أو الوزن الزائد.

2- قلل من كمية الملح 

الكثير من الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، حافظ على كمية الصوديوم أقل من 2000 ملجم يوميًا (حوالي ملعقة صغيرة من الملح) وتجنب إضافة الملح إلى طعامك لأن الصوديوم موجود بالفعل في معظم الأطعمة المصنعة.
بعض الأمثلة على الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم هي فول الصويا أو صلصة الفلفل الحار والكاتشب والفول السوداني المملح.

3- تغيير النظام الغذائي 

قلل من استهلاكك للطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الكولسترول والدهون المشبعة (مثل اللحوم الدهنية والحليب الكامل الدسم وصفار البيض والأطعمة المقلية)، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكولسترول إلى تصلب الشرايين. 
أكثر من استهلاكك من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة (مثل الخبز الكامل والأرز البني).

4- زيادة نشاطك البدني

الكسل وقلة النشاط البدنى من العوامل التي تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، حافظ على نشاطك البدني من خلال الرياضة مثل المشي والركض وركوب الدراجات، لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا.

5- مراقبة ضغط الدم لديك

إذا كان لديك بالفعل ارتفاع في ضغط الدم، يمكنك الحصول على جهاز قياس ضغط دم رقمي لمراقبة ضغطك، ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ضغطك تحت السيطرة هو التحقق منه بانتظام.

ارتفاع ضغط الدم

اعراض ارتفاع ضغط الدم

علاج ارتفاع ضغط الدم

اسباب ارتفاع ضغط الدم

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