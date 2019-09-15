وزير الخارجية السعودى يستقبل المدير العام للشئون السياسية بالخارجية البريطانية

محمد عبد المجيد

استقبل الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجيةالسعودى، بمكتبه فى فرع الوزارة بجدة اليوم الأحد، المدير العام للشئون السياسية فى وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.