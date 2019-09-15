الرئيسية أخبار عربية وزير الخارجية السعودى يستقبل المدير العام للشئون السياسية بالخارجية البريطانية الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:54 م وزير الخارجية السعودى يستقبل المدير العامل للشئون السياسية بالخارجية البريطانية محمد عبد المجيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجيةالسعودى، بمكتبه فى فرع الوزارة بجدة اليوم الأحد، المدير العام للشئون السياسية فى وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. السعوديه بريطانيا وزير الخارجيه السعودى الخارجيه البريطانيه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وزير الخارجية السعودى: الإجراءات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية باطلة الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:18 م الرئيس القبرصى ووزير الخارجية السعودى يستعرضان المستجدات على الساحة الدولية الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 08:01 م وزير الخارجية السعودى يزور قبرص غدا لبحث الأوضاع فى المنطقة الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 06:42 م رئيس كوت ديفوار ووزير الخارجية السعودى يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين الإثنين، 09 سبتمبر 2019 06:24 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من "البنزين والسولار والبوتاجاز" فى 2021-2022.. مشروعات التكرير تحولها لمركز محورى لتكرير الزيت الخام.. وتوسعات ميدور وأسيوط على رأس المشروعات فيديو.. رحلة محمد على السحرية إلى عالم التحليل الاستراتيجى س وج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019 الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية وزيرة خارجية كينيا تعرب عن تطلعها للقاء الرئيس السيسى المزيد من Trending Plus
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