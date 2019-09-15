نيويورك تحظر بيع السجائر الإلكترونية ذات النكهات وتحقيقات للحد من بيعها

نيويورك /أ ش أ/

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الأحد، أمرا تنفيذيا طارئا يحظر بيع السجائر الإلكترونية ذات النكهات، ويدشن تحقيقات سرية فى بيع تلك المنتجات للقُصر تحت سن 18 عاما.

وذكر مكتب حاكم نيويورك فى بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن الأمر التنفيذى سيؤدى إلى دفع تشريعات تهدف إلى القضاء على الممارسات التسويقية المخادعة للسجائر الإلكترونية، والتى تستهدف المستخدمين القُصر، وكذلك رفع السن المسموح لشراء السجائر الإلكترونية من 18 إلى 21 عاما.

وقال كومو فى البيان إن "نيويورك تواجه تلك الأزمة مباشرة واليوم نتخذ خطوة قيادية أخرى فى الولايات المتحدة لمكافحة حالة طوارئ الصحة العامة"، مضيفا أن "مصنعى السجائر الإلكترونية ذات نكهات الفواكه والحلويات يستهدفون عن عمد وبإهمال القُصر، واليوم نتخذ خطوة لإنهاء ذلك".

وتابع كومو: "فى الوقت نفسه، فإن المتاجر عديمة الضمير التى تبيع منتجات السجائر الإلكترونية للقُصر عن وعى كامل أصبحوا الآن يعلمون أننا نقوم بتكثيف الجهود وأنهم سيتم الإمساك بهم ومحاكمتهم".

وأوضح بيان حاكم نيويورك أن شرطة المدينة ستتعاون مع هيئة الصحة العامة لإجراء تحقيقات سرية تحت قانون حظر استخدام التبغ للقُصر، حيث بموجب الأمر التنفيذى الجديد ستواجه المتاجر التى تبيع تلك المتنجات للقُصر عقوبات إجرامية إضافة إلى الجزاءات المدنية.

وأعلن كومو خلال مؤتمر صحفى مع مفوض الصحة العامة فى نيويورك هوارد زوكر، صباح اليوم الأحد، أن الأمر التنفيذى سيدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين.

ويأتى الأمر التنفيذى فى نيويورك بينما تواجه صناعة السجائر الإلكترونية ضغوطا هائلة على مستوى الولايات المتحدة بعد وفاة 6 أشخاص إثر إصابتهم بمرض مجهول وزيارة أكثر من 450 شخصا للمستشفيات بأعراض مختلفة لكن يجمعهم تدخين السجائر الإلكترونية.