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نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال الصيانة الشاملة للمدارس الثانوية والفنية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:32 م
نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال الصيانة الشاملة للمدارس الثانوية والفنية جولة نائب محافظ الإسماعيلية والمستشار العسكرى داخل المدارس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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قام المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه المقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، والعميد أحمد شعيب رئيس حى ثان الإسماعيلية والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم ونائبه الدكتور عادل عثمان ومحمد مهنى مدير عام التعليم الفنى والمهندس محمد عبده مديرع عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بجولة ميدانية والمرورعلى عدد من المدارس الثانوية والفنية بالمحافظة لمتابعة وتفقد ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة الشاملة للمدارس والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد.

تضمنت الجولة زيارة وتفقد مدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية والتى تم تحويلها إلى مدرسة عسكرية بداية من هذا العام، وذلك بعد تأهيلها وتطويرها وتجهيزها.

كما تضمنت الجولة زيارة وتفقد مدرستى السادات الثانوية العسكرية ومدرسة الإسماعيلية التجارية بنات بحى ثان.

وخلال الجولة أكد نائب محافظ الإسماعيلية، على جاهزية جميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير كافة مستلزمات العملية التعليمية.

 

 


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