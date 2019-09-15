سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه القليوبية ": تشكيل لجنة فنية للوقوف علي أسباب حريق الشركة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:55 م
"مياه القليوبية ": تشكيل لجنة فنية للوقوف علي أسباب حريق الشركة المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس مصطفي مجاهد ،  رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من المسؤولين بالشركة للوقوف علي أسباب الحريق الذى شب اليوم ،في الدور المخصص للقطاع المالي بالمبني الإداري بالشركة ، 

وأشار مجاهد ، إلى أن الحريق كان محدود وتم  السيطرة عليه، وتم نقل الموظفين الي مكان أخر لمباشرة أعمالهم ،  مؤكدا أن الحريق لم يسفر عنه وجود ضحايا أو مصابين . 
 
 تلقي اللواء طارق عجيز ، مدير أمن القليوبية بلاغا من المهندس مصطفي مجاهد ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ومقرها أتريب بنها بنشوب حريق في الدور المخصص للقطاع المالي بالمبني الإداري بالشركة .
 
انتقل الرائد طه حسين ، رئيس مباحث قسم ثان بنها وسيارات الحماية المدنية وجري السيطرة علي الموقف ومنع انتقال الحريق للأدوار والأماكن المجاورة وتبين من المعاينة إنهيار الجزء المعدني المكون منه الدور دون خسائر في الأرواح او إصابات ورجحت المعاينة حدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق وجاري تحديد الاسباب الحقيقية من خلال معاينة المعمل الجنائي . 
 

 


حريق

شركة مياه الشرب

القليوبية

خسائر بشرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مياه القليوبية: نعمل بكامل طاقتنا دون تأثير بسبب الحريق

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:06 م

رئيس مياه القليوبية: لا خسائر بشرية بحريق الشركة وتحرير تقرير حول الخسائر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:06 ص

رئيس شركة مياه القليوبية يوجه بحسن معاملة المواطن وسرعة الارتقاء بمنظومة التحصيل

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 03:30 م

رئيس مياه القليوبية يضع حجر أساس توسعات محطة صرف كفر مويس بـ32 مليون جنيه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:13 ص

رئيس مياه القليوبية يستقبل وفود الجامعات للتوعية عن ترشيد المياه

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:18 م

شركة مياه القليوبية تفتتح عددا من مشروعات الصرف بالمحافظة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة