"مياه القليوبية ": تشكيل لجنة فنية للوقوف علي أسباب حريق الشركة

وأشار مجاهد ، إلى أن الحريق كان محدود وتم السيطرة عليه، وتم نقل الموظفين الي مكان أخر لمباشرة أعمالهم ، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عنه وجود ضحايا أو مصابين .

تلقي اللواء طارق عجيز ، مدير أمن القليوبية بلاغا من المهندس مصطفي مجاهد ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ومقرها أتريب بنها بنشوب حريق في الدور المخصص للقطاع المالي بالمبني الإداري بالشركة .

انتقل الرائد طه حسين ، رئيس مباحث قسم ثان بنها وسيارات الحماية المدنية وجري السيطرة علي الموقف ومنع انتقال الحريق للأدوار والأماكن المجاورة وتبين من المعاينة إنهيار الجزء المعدني المكون منه الدور دون خسائر في الأرواح او إصابات ورجحت المعاينة حدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق وجاري تحديد الاسباب الحقيقية من خلال معاينة المعمل الجنائي .