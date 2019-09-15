موجز الحوادث.. تخرج طلاب الدور الثانى بكلية الشرطة وحبس المتهم بقتل شقيقه

نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم الأحد عددا كبيرا من الأخبار المتعلقة بنشاط رجال الأمن نرصد منها ما يلى:

شاهد بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية: حسم ولواء الثورة أسسهما يحيى موسى

وزير الداخلية يشهد مراسم تخرج طلاب الشرطة "الدور الثانى"

فيديو..تعرف على جهود الشرطة خلال أسبوع لحفظ الأمن فى الشارع المصرى

فيديو وصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

تجديد حبس عامل بتهمة اغتصاب فتاة لإجبار أسرتها على الزواج منه

حبس عامل بتهمة قتل شقيقه فى مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق

المشدد 5 سنوات لحداد بتهمة حيازة سلاح ناري فى المطرية