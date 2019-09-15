سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

معمرة تونسية تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة رغم بلوغها 102 عاما

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:25 م
معمرة تونسية تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة رغم بلوغها 102 عاما تونسية مسنة تصر على الادلاء بصوتها
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصرت ناخبة تونسية، تبلغ من العمر 102 سنة، على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتصويت فى مركز طريق القيروان بالمنستير.
 
ووفقًا لموقع جريدة الشروق التونسية، فإن الناخبة من مواليد أكتوبر 1917 أدلت بصوتها بهذا المركز، وقد كانت فى كامل قواها البدنية والعقلية، وفق ما أكده مرافقون لها.
 
وانطلقت الانتخابات التونسية فى صباح اليوم الأحد، كثانى انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة، بتأمين 70 ألف من عناصر وزارة الداخلية التونسية.
 
ويتنافس على الفوز بهذه الجولة الأولى 24 مرشحًا، بعد انسحاب مرشحين قبل ساعات من بداية الاقتراع.
 
ويبلغ عدد الناخبين التونسيين 7 ملايين ناخب، من بينهم 400 ألف  في الخارج، ويتوزع الناخبون على 4567 مركز اقتراع على كامل الدوائر الانتخابية 26 داخل تونس، إضافة إلى 303 مكاتب اقتراع بالخارج .
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية على مرحلتين  إذا لم يحصل أى من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات فى الجولة الأولى.
 
كما يتواصل تصويت التونسيين فى الخارج لليوم الثالث، والذى بدأ أول أمس الجمعة، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة فى الخارج وصلت إلى أكثر من 9% حتى مساء أمس.
 
 

تونس

انتخابات تونس

رئاسة تونس

يوسف الشاهد

عبد الفتاح مورو

اخوان تونس

عبد الكريم الزبيدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"انتخابات تونس": 1.6% نسبة الإقبال على الانتخابات بعد ساعة واحدة من البدء

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:00 م

"انتخابات تونس": مقرات الاقتراع فتحت فى موعدها و52 ألف و937 موظف لمساعدة الناخبين

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:06 م

فى اليوم الثانى لانتخابات تونس بالخارج.. إقبال مرتفع على التصويت فى أوروبا بسبب العطلة الأسبوعية.. رئيس الهيئة العليا: الصمت الانتخابى بدأ.. والدعاية لأى مرشح رئاسى فى "التشريعية" مخالفة

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:30 م

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12.. الرئيس الأمريكى يمد حالة الطوارئ.. بوتين يقبل دعوة نتنياهو لزيارة إسرائيل.. مصرع 50 فى خروج قطار عن القضبان بالكونغو.. التصويت فى انتخابات تونس بـ44 دولة غدا

الخميس، 12 سبتمبر 2019 11:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من "البنزين والسولار والبوتاجاز" فى 2021-2022.. مشروعات التكرير تحولها لمركز محورى لتكرير الزيت الخام.. وتوسعات ميدور وأسيوط على رأس المشروعات

مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من "البنزين والسولار والبوتاجاز" فى 2021-2022.. مشروعات التكرير تحولها لمركز محورى لتكرير الزيت الخام.. وتوسعات ميدور وأسيوط على رأس المشروعات

فيديو.. رحلة محمد على السحرية إلى عالم التحليل الاستراتيجى

فيديو.. رحلة محمد على السحرية إلى عالم التحليل الاستراتيجى

س وج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

س وج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة أفضل لاعب فى افريقيا 2019

الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى

الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى

هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية

هند صبرى لـ اليوم السابع بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: تونس على طريق الديمقراطية

وزيرة خارجية كينيا تعرب عن تطلعها للقاء الرئيس السيسى

وزيرة خارجية كينيا تعرب عن تطلعها للقاء الرئيس السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة