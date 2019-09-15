معمرة تونسية تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة رغم بلوغها 102 عاما

كتبت – هناء أبو العز

أصرت ناخبة تونسية، تبلغ من العمر 102 سنة، على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والتصويت فى مركز طريق القيروان بالمنستير.

ووفقًا لموقع جريدة الشروق التونسية، فإن الناخبة من مواليد أكتوبر 1917 أدلت بصوتها بهذا المركز، وقد كانت فى كامل قواها البدنية والعقلية، وفق ما أكده مرافقون لها.

وانطلقت الانتخابات التونسية فى صباح اليوم الأحد، كثانى انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة، بتأمين 70 ألف من عناصر وزارة الداخلية التونسية.

ويتنافس على الفوز بهذه الجولة الأولى 24 مرشحًا، بعد انسحاب مرشحين قبل ساعات من بداية الاقتراع.

ويبلغ عدد الناخبين التونسيين 7 ملايين ناخب، من بينهم 400 ألف في الخارج، ويتوزع الناخبون على 4567 مركز اقتراع على كامل الدوائر الانتخابية 26 داخل تونس، إضافة إلى 303 مكاتب اقتراع بالخارج .

وتجرى الانتخابات الرئاسية على مرحلتين إذا لم يحصل أى من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات فى الجولة الأولى.

كما يتواصل تصويت التونسيين فى الخارج لليوم الثالث، والذى بدأ أول أمس الجمعة، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة فى الخارج وصلت إلى أكثر من 9% حتى مساء أمس.