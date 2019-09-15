مسئولو محافظة مطروح يتفقدون مخرات السيول بالوديان فى منطقة الكيلو 4

مطروح – حسن مشالى

تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة واللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، ومسئولى الجهات المعنية، مخرات السيول بمنطقة غرب الكيلو 4، التى تضررت العام الماضى من السيول، للاطمئنان على اتخاذ جميع الإجراءات لتفادى تكرار المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع الإضرار بالممتلكات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة السيول استعدادا لموسم الأمطار.

وتفقد السكرتير العام ومرافقوه، منطقة مخرات وادى إسماعيل، ومخرات وادى تويوع مع مسار مجرى السيول والسدود المقامة.

ووجه سكرتير عام المحافظة، لمجلس المدينة بمتابعة مسار المجرى حتى نهايته للوقوف على أية منحنيات أو تراكمات ترابية أو إنشاءات أو تعديات على طول المسار، بما يحقق جريان مياه الأمطار فى مسارها الطبيعي.

كما تفقد أعمال السدود التى أقيمت العام الماضى بتكلفة 320 ألف جنيه، للتقليل من أخطار السيول بجانب المنطقة السكنية.

واستعرض مسئول جهاز تعمير الساحل الشمالى، مقترح إقامة سد تخزينى كبير بوادى تويوع والذى تجمعت فيه كميات أمطار كبيرة العام الماضى، تقدر بنحو 600 ألف مكعب، لتحقيق الاستفادة منها وتقليل أخطار انحدار مياه الأمطار نحو الكتلة السكنية.