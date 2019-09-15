سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مسئولو محافظة مطروح يتفقدون مخرات السيول بالوديان فى منطقة الكيلو 4

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:18 م
مسئولو محافظة مطروح يتفقدون مخرات السيول بالوديان فى منطقة الكيلو 4 مسئولو محافظة مطروح أثناء تفقد مخرات السيول
مطروح – حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة واللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، ومسئولى الجهات المعنية، مخرات السيول بمنطقة غرب الكيلو 4، التى تضررت العام الماضى من السيول، للاطمئنان على اتخاذ جميع الإجراءات لتفادى تكرار المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع الإضرار بالممتلكات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات اللازمة، لمواجهة السيول استعدادا لموسم الأمطار.

 

وتفقد السكرتير العام ومرافقوه، منطقة مخرات وادى إسماعيل، ومخرات وادى تويوع مع مسار مجرى السيول والسدود المقامة.

 

ووجه سكرتير عام المحافظة، لمجلس المدينة بمتابعة مسار المجرى حتى نهايته للوقوف على أية منحنيات أو تراكمات ترابية أو إنشاءات أو تعديات على طول المسار،  بما يحقق جريان مياه الأمطار فى مسارها الطبيعي.

 

كما تفقد أعمال السدود التى أقيمت العام الماضى بتكلفة 320 ألف جنيه،  للتقليل من أخطار السيول بجانب المنطقة السكنية.

 

واستعرض مسئول جهاز تعمير الساحل الشمالى، مقترح إقامة سد تخزينى كبير بوادى تويوع والذى تجمعت فيه كميات أمطار كبيرة العام الماضى، تقدر بنحو 600 ألف مكعب،  لتحقيق الاستفادة منها وتقليل أخطار انحدار مياه الأمطار نحو الكتلة السكنية.


محافظة مطروح

مرسى مطروح

الامطار

مخرات السيول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. لجنة للمرور على مخرات السيول بالأقصر استعدادا لفصل الشتاء

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:31 ص

محافظ بنى سويف: تطهير وصيانة مخرات السيول مبكرا استعدادا لموسم الشتاء

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 04:32 م

صور.. البحر الأحمر تشكل لجنة للمرور على مخرات السيول للتأكد من سلامتها

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 10:01 ص

الأرصاد تهيب بالمحافظات إزالة الإشغالات من مخرات السيول استعدادا للخريف

الأحد، 08 سبتمبر 2019 11:32 ص

صور.. شاهد تجهيزات ومراجعة مخرات السيول بمدينة الطود بالأقصر

السبت، 17 أغسطس 2019 12:55 م

"الرى تحذر".. محاضر فورية للمخالفين والمتعدين بالبناء فى محيط مخرات السيول

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 02:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة