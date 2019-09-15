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محامى عام المنتزه يصدر قرارات هامة بعد وفاة شخصين فى انهيار شرفة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:39 م
محامى عام المنتزه يصدر قرارات هامة بعد وفاة شخصين فى انهيار شرفة إنهيار شرفة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أصدر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه، اليوم الأحد، 5 قرارات عاجلة في واقعة انهيار شرفة عقار بعزبة فرعون أثناء رفع جهاز عروسة.
 
وشملت قرارات النيابة طلب ملف العقار من الحي، وتشكيل لجنة من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينته، واستدعاء المقاول، ومسئولي  شركات المياه والكهرباء، وطلب تحريات المباحث.
 
وكان شخصان قد لقيا مصرعهما وأصيب أكثر من 20 شخصا، مساء الجمعة، إثر انهيار شرفة شقة بعقار مكون من 4 طوابق بعزبة فرعون، وذلك أثناء نقل جهاز عروسين.
 
يذكر إن العقار محل الحادث بناء حديث وتحديدا عام 2011، وصادر له قرارات إزالة لبنائه دون ترخيص.
 
 
 

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