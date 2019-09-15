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محافظ المنوفية يعقد إجتماعاً لمناقشة تطوير منظومة ميكنة الخدمات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:34 م
محافظ المنوفية يعقد إجتماعاً لمناقشة تطوير منظومة ميكنة الخدمات جانب من اجتماع محافظ المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى

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عقد اليوم اللواء سعيد عباس ، محافظ المنوفية ، إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة تطوير منظومة ميكنة الخدمات وإتاحتها من خلال المراكز التكنولوجيه وبوابات المعلومات علي الإنترنت ، بحضور السكرتير العام  ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

حيث أصدر محافظ المنوفية تعليماته بسرعة ودقة تسجيل الكم المتراكم من البيانات" الطلبات والإجراءات والمخالفات" والإلتزام بتسجيل كافة طلبات الخدمات وإجراءاتها علي نظام الميكنة أول بأول حتي يتسني معرفة نسب الإنجاز بواقعية وخلال الإجتماع تم مناقشة دراسة توحيد الرسوم والمستندات المطلوبة لأي خدمة علي مستوي المحافظة " المدن والأحياء "، في جميع المراكز التكنولوجية وكذا إعداد دليل موحد للخدمات التي تقدمها المحافظة وإتاحته علي بوابة المحافظة علي الأنترنت ، كما تم مناقشة عدم نقل العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين تلقو التدريب من وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية لأي إدارة أخري .

ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية والتفتيش علي المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء وإعداد تقرير تقيم المراكز من حيث جودة الخدمة المقدمة للمواطنين لمحاسبة المسؤلين عن أي خلل في إنتظام العمل بالمنظومة .

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

ميكنة الخدمات

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