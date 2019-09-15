محافظ المنوفية يعقد إجتماعاً لمناقشة تطوير منظومة ميكنة الخدمات

حيث أصدر محافظ المنوفية تعليماته بسرعة ودقة تسجيل الكم المتراكم من البيانات" الطلبات والإجراءات والمخالفات" والإلتزام بتسجيل كافة طلبات الخدمات وإجراءاتها علي نظام الميكنة أول بأول حتي يتسني معرفة نسب الإنجاز بواقعية وخلال الإجتماع تم مناقشة دراسة توحيد الرسوم والمستندات المطلوبة لأي خدمة علي مستوي المحافظة " المدن والأحياء "، في جميع المراكز التكنولوجية وكذا إعداد دليل موحد للخدمات التي تقدمها المحافظة وإتاحته علي بوابة المحافظة علي الأنترنت ، كما تم مناقشة عدم نقل العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين تلقو التدريب من وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية لأي إدارة أخري .

ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية والتفتيش علي المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء وإعداد تقرير تقيم المراكز من حيث جودة الخدمة المقدمة للمواطنين لمحاسبة المسؤلين عن أي خلل في إنتظام العمل بالمنظومة .