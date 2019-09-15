مؤتمر الأوقاف يستعرض جهود الدولة لبناء الفكر والمساجد فى فيلم تسجيلى

عرض مؤتمر الأوقاف فيلما تسجيليا عن إنجازاتها لمدة 7 دقائق لإعمار المساجد وجهدها منذ الإطاحة بحكم الجماعة ورؤية الرئيس السيسى لبناء الفكر والدولة والنشر الوسطى خارجيا وتوفير الخدمات الدينية والبر.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر، فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتى ووزير وعالم من دول العالم.

حضر الاحتفالية وكيل مجلس النواب سيد الشريف ومفتى الجمهورية شوقى علام، وعدد من الوزراء ومفتى لبنان عبداللطيف دريان، ووزير الشئون الإسلامية السعودى عبداللطيف آل الشيخ ووزير أوقاف اليمن ونظيره الإماراتى.