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قافلة بيطرية بقرية بنبان للكشف عن البروسيلا وتحصين طاعون المجترات الصغيرة بأسوان

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:21 ص
قافلة بيطرية بقرية بنبان للكشف عن البروسيلا وتحصين طاعون المجترات الصغيرة بأسوان فاقلة الطب البيطرى لتحصين الماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بأسوان
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان، قافلة ضمت العديد من الخدمات بقرية بنبان بحرى بمركز دراو فى إطار تنشيط الخدمات البيطرية المقدمة.

وقد شملت فعاليات قافلة الطب البيطرى بمركز دراو المسح التناسلى وعمل فحص للحمل وتشخيص حالات العقم وعلاجها، والكشف عن مرض البروسيلا من خلال تجميع عينات الدم وفحصها بمعمل مديرية الطب البيطرى بأسوان.

وشملت الجهود متابعة أعمال الترقيم والتسجيل، وتنشيط التحصين لمرض طاعون المجترات الصغيرة وتوعية الأهالى بأهمية هذا المرض وخطورته على الأغنام والماعز .

 

قافلة بيطرية

اسوان

مرض البروسيلا

تحصين الماشية

مرض طاعون المجترات الصغيرة

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