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فى سابقة هى الأولى.. إسرائيل تسمح للمستوطنين بشراء الأراضى من الفلسطينين

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:04 م
فى سابقة هى الأولى.. إسرائيل تسمح للمستوطنين بشراء الأراضى من الفلسطينين مستوطنين
كتب- هاشم الفخرانى

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فى سابقة هى الأولى من نوعها ذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلى أوصى في تقرير له أعد مؤخرًا بالسماح للمستوطنين بشراء الأراضى من الفلسطينيين بشكل شخصى، ودون وساطة شركات أو هيئات حكومية.

 

وأكدت الوكالة إن التوصية تعتبر غير مسبوقة على الإطلاق، وانتظرها المستوطنون عشرات السنين، مشيرة إلى أنه من المتوقع تبنى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية توصية الجيش، وبحسبها يتوجب إزالة القيود المفروضة على شراء الأراضى فى الضفة دون وساطة شركات.

 

وعادة ما يلجأ المستوطنون لشراء الأراضى الفلسطينية عبر الاحتيال وباشتراك طرف ثالث من العملاء والشركات الوهمية.

 

 


اسرائيل

تل ابيب

الضفة الغربية

مستوطنات

فلسطين

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