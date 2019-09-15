طبيب عيون يُكذب محمد على: لا توجد حساسية للعين من الماء

كتب بيتر إبراهيم

انتشر من قليل فيديو جديد للمقاول الهارب "محمد على"، قال فيه: "عندى حساسية من المياه العذبة اللى بتخرج من الدش بتخلى عينيا حمراء، وليس لها ارتباط بشرب أى شىء"، والحقيقة غير ذلك.



وردًا على هذه الإدعاءات الكاذبة، أجرى "اليوم السابع" الاتصال بكبار الأطباء لمعرفة صحة المعلومة، وقد نفى الدكتور شريف حسنى، استشارى العيون بجامعة القاهرة، ارتباط المياه العادية التى تخرج من الصنبور بأى حساسية للعين إلا لو كانت ملوثة.



جدير بالذكر أن المياه فى البلاد الغربية ليس بها أى شوائب ونقية للغاية، خاصة أنه يعيش فى إسبانيا.



وأشار "حسنى" إلى أن حساسية العيون لها العديد من الأسباب منها:

•الشمس

•العطور

•المواد الكيميائية

•الروائح المتطايرة

•الأتربة

•حبوب اللقاح، وهى من أشهر مسببات حساسية العين

•وجود اضطراب بجهاز المناعة

•وجود استعداد وراثى بالجسم للحساسية

•التعرض للعوامل البيئية المسببة للحساسية مثل: الرياح المحملة بالأتربة والغبار

•ارتفاع درجات الحرارة

•عوادم السيارات وغيرها.



وأضاف أن مياه البحر يمكن أن تسبب التهاب العين إذا لم يتم غسيل العين بالمياه العذبة، لأن بها طحالب.



ومن أهم علامات وأعراض حساسية العين:

• احمرار فى جفن العين

•حكة

•حرقان العين

•الإحساس بوجود أجسام غريبة

•الإحساس بخشونة فى سطح العين

•نزول الدموع بك