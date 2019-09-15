ضبط 27 طن سكر ودقيق تموينى خلال حملات لتموين الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مباحث التموين بتشديد الرقابة على الاسواق بالمحافظة، حيث تم ضبط عدد كبير من المخالفات.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص وبلغ اجمالى المضبوطات 17 طن سكر تموينى مدعم من قبل الدولة وسكر ناقص الوزن وكميات كبيره من الأكياس الفارغة المعده للتعبئة وتحرر المحضر رقم 1773/2019 م جنح قسم شرطه الطالبية.

كما تم ضبط صاحب محل بقاله تموينية وبلغ اجمالى المضبوطات 596 كجم "أرز – سكر – زيت" مدعم، وكذا ماكينة صرف المقررات التموينية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16827/2019 جنح قسم شرطة الطالبية.

و تم ضبط صاحب مصنع لإنتاج الاعلاف الحيوانيه وبلغ اجمالى المضبوطات 102 طن 430 كجم اعلاف ومستلزمات إنتاج غير صالحة للاستخدام الحيوانى كما جاء بتقرير لجنه وزارة الزراعه المرافقين للحملة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12861/2019 جنح مركز شرطه أبو النمرس .

وتم ضبط صاحب شركة وبلغ إجمالى المضبوطات 3155 قطعة "قاطع تيار – قطعه ريلاى" غير مطابقة للمواصفات القياسيه وغير صالحة للاستخدام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10039/2019 جنح قسم شرطه ثانى 6 أكتوبر .

كما تم ضبط صاحب منخل دقيق بدون ترخيص وبلغ إجمالى المضبوطات 10 طن دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة وتحرير المحضر 16954/2018 م جنح مركز شرطة أوسيم.

كما تم ضبط صاحب مصنع ادوات كهربائية بدون ترخيص وبلغ إجمالى المضبوطات 13125 قطعة "مكواه – خلاط – سخان كهربائى" ومستلزمات انتاج غير مطابق للمواصفات القياسية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12635/2019م جنح مركز شرطة أبو النمرس.