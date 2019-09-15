ضبط عامل لسرقته مقتنيات محل فضيات بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط عاطل سرق بازار فضايات، بشارع الاستاد بسفاجا، وتم تحرير بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

كان قد تبلغ للرائد مصطفى عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا من مالك أحد محلات الفضة بشارع الاستاد يفيد قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من المشغولات الفضية للبيع بثمن بخس .

بالانتقال والفحص، تم ضبط المدعو "أحمد. م. ع" مقيم أسوان، باستكمال الفحص عثر بحوزته على مشغولات فضية عبارة عن 33 خاتما، و3 سلسة، و9 أسورة دلاية و7 ولاعة سجائر، 3 كشاف.

بمناقشة المتهم اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل بازار بسفاجا محل عمله عن طريق فسخ باب البازار.

باستدعاء مالك البازار وسؤاله تبين أنه يدعى "جورج. د" مقيم – أول الغرقة، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها ملكة واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7545/2019 جنح سفاجا، وجارى العرض على النيابة العامة.