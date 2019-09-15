صور.. ضبط مصنع تجميع فلاتر مياه بدون ترخيص يقلد علامة تجارية معروفة بالدقهلية

أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 16208 لسنة 2019 جنح أجا ضد "مصطفى .ع.أ"، صاحب مصنع تصنيع وتجميع فلاتر تنقيه مياه الشرب بمدينة أجا؛ لقيامه بممارسة نشاط بدون ترخيص، وتقليد علامة تجارية، وتم التحفظ على المنتجات المصنعة والمعدة للتجميع لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

تشكلت الحملة برئاسة جيلان طلعت الفيشى، مديرة إدارة تموين أجا، وعضوية المهندس عطية عطية مصطفى، رئيس قسم الرقابة التجارية، وهشام عبدالحفيظ الطنطاوى، بالإشتراك مع العقيد علاء شلش، رئيس وحدة مباحث تموين ميت غمر والقوة السرية المرافقة له.