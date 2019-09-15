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صور.. ضبط مصنع تجميع فلاتر مياه بدون ترخيص يقلد علامة تجارية معروفة بالدقهلية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:50 م
صور.. ضبط مصنع تجميع فلاتر مياه بدون ترخيص يقلد علامة تجارية معروفة بالدقهلية ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط مصنع تجميع مياه بدون ترخيص يقلد علامة تجارية معروفة، وذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين.

أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 16208 لسنة 2019 جنح أجا ضد "مصطفى .ع.أ"، صاحب مصنع تصنيع وتجميع فلاتر تنقيه مياه الشرب بمدينة أجا؛ لقيامه بممارسة نشاط بدون ترخيص، وتقليد علامة تجارية، وتم التحفظ على المنتجات المصنعة والمعدة للتجميع لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
 
تشكلت الحملة برئاسة جيلان طلعت الفيشى، مديرة إدارة تموين أجا، وعضوية المهندس عطية عطية مصطفى، رئيس قسم الرقابة التجارية، وهشام عبدالحفيظ الطنطاوى، بالإشتراك مع العقيد علاء شلش، رئيس وحدة مباحث تموين ميت غمر والقوة السرية المرافقة له.
 
ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص (1)
ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص 
ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص (2)
ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص 
ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص (3)
ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص 
ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص (4)
ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص 
ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص (5)
ضبط فلاتر مياه مقلدة بمصنع بدون ترخيص 

الدقهلية

فلاتر مياه

تموين

حملة تموينية

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