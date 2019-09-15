''سيجما كونساى'': أغلب المصوتين لسعيد والقروى بانتخابات تونس من الإناث

إيمان حنا

حسب التقديرات الأولية التي أجرتها مؤسسة ''سيجما كونساي''، لرصد الآراء ما بعد التصويت في الإنتخابات الرئاسية التونسية، والتى في إنتظار النتائج النهائية التي ستصدر عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فقد تصدر المترشحان للرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي نسب التصويت في الدور الأول للرئاسية، وفق التقديرات الأولية.

ووفقا سيجما كونساي، فإن نسبة الإناث من جملة المصوّتين للمترشح قيس سعيد، بلغت 22.0 بالمائة، مقابل 18.0 بالمائة من الذكور، في حين بلغت نسبة الإناث من مجموع المصوّتين لنبيل القروي 20.4 بالمائة، مقابل 12.4 بالمائة من الذكور.