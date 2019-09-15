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دول أوروبية: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:56 م
دول أوروبية: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولى الجيش الإسرائيلى
كتبت: إنجى مجدى

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أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة عن قلق عميق إزاء إعلان إسرائيل عن إمكانية ضم مناطق في الضفة الغربية، وخاصة وادي الأردن والساحل الشمالي للبحر الميت.
 
 
وقالت الدول الأوروبية الخمس فى بيان مشترك، الأحد، إنه إذا تم تنفيذه هذا الإعلان فسوف يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
 
 
واكدت الدول الخمس مواصلة مطالبة جميع الأطراف بالامتناع عن اتخاذ تدابير مخالفة للقانون الدولي من شأنها تعريض قابلية حل الدولتين للخطر على أساس حدود عام 1967 وتجعل من الصعب تحقيقه سلام عادل ودائم.
 
 
كما شددت الدول الأوروبية على التزامها بحق إسرائيل في الأمن، وأعربت عن إدانة شديدة للهجمات الأخيرة ضد إسرائيل من غزة.

الضفة الغربية

اسرائيل

فلسطين

الدول الاوروبية

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