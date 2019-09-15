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دبلوماسي أمريكى بارز يبدأ غدا زيارة لبرلين وموسكو

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:16 م
دبلوماسي أمريكى بارز يبدأ غدا زيارة لبرلين وموسكو فيليب ريكر
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية فيليب ريكر، سيبدأ غدا زيارة إلى برلين ثم إلى موسكو لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين وحضور فعاليات مهمة في البلدين.

وأوضحت الوزارة -فى بيان على موقعها الإلكترونى- أن ريكر سيزور العاصمة الألمانية برلين يوم، غد الإثنين، لينضم إلى نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل في الحوار الاستراتيجي الأمريكي - الألماني الثاني حيث يناقش مسؤولون من البلدين التعاون بين واشنطن وبرلين لمواجهة العديد من التحديات الأمنية العالمية، وذلك بعد الحوار الاستراتيجي الأمريكي - الألماني الأول الذي عُقد في مارس الماضي في واشنطن العاصمة.

ثم يعتزم ريكر زيارة روسيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث سيلتقي مع نظرائه في حكومة موسكو لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، كما سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني الروسي، وكذلك فريق عمل السفارة الأمريكية لدى موسكو.


امريكا

برلين

الشرق الاوسط

المانيا

روسيا

موسكو

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