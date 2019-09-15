سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

خليه على الفطار.. البيض هيحسن تركيزك وذاكرتك ويقوى عضمك

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:00 ص
خليه على الفطار.. البيض هيحسن تركيزك وذاكرتك ويقوى عضمك البيض-صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالفوائد والفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي البيضة متوسطة الحجم على 60 سعرة حرارية وتحتوي على 6 جرام من البروتين و 4 جرام من الدهون الكلية و 165 ملليجرام من الكوليسترول بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ولكن يجب عدم الإفراط فى تناوله أيضاً، وهناك أسباب تجعل البيض شيئاً أساسياً فى وجبة الإفطار، بحسب موقع live strong.
 
 
ويمكن للشخص أن يأكل البيض باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي متوازن، لذا إن تناول بيضة واحدة في اليوم لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
أسباب تجعل البيض طعامك المفضل فى الفطار:
1- البيض غنى بفيتامين (د) 
تحتوي البيضة على 1 ميكروجرام من فيتامين (د)، والذي يسجل حوالي 5 % من الاحتياجات اليومية لمعظم الناس.
و فيتامين D، هو هرمون الستيرويد الذي يصنعه الجلد عندما يتعرض لأشعة الشمس - لكن يمكنك أيضًا الحصول عليه من الطعام، ويساعد فيتامين (د) الأمعاء على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهو أمر مهم لصحة العظام ، ووظيفة المناعة .
ويرتبط نقص فيتامين (د) أيضًا بمختلف الأمراض المزمنة ، بما في ذلك السرطان ومرض السكري وهشاشة العظام وأمراض القلب والوفيات.
2- غنى بمضادات الأكسدة
البيض هو مصدر لمضادات الأكسدة "اللوتين والزياكسانثين"، تساعد مضادات الأكسدة في التقليل من تلف الخلايا وتعتبر على نطاق واسع جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي. 
وتتراكم مضادات الأكسدة هذه في شبكية العين وتسهمان في صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ويرتبط بإبطاء تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر  كما إن مضادات الأكسدة قد تساعد أيضًا في الحماية من أشعة الشمس الضارة من أشعة الشمس والتلفزيون وشاشات الكمبيوتر.
3- غنى بالأوميجا 3 
ترتبط الأوميجا 3 بشكل شائع مع الأسماك الدهنية لكن أيضاَ توجد بشكل طبيعي في البيض وترتبط بعدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وعلامات الالتهابات.
4- غنى بالبروتين
البيض مصدر رخيص للبروتين عالي الجودة يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ويستخدم الجسم البروتينات لبناء وإصلاح الأنسجة  وكذلك لإنتاج الهرمونات والإنزيمات، يحتاج الشخص العادي إلى 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم للقيام بوظائف الحياة الأساسية. 
5- غني بمعدن الكولين
الكولين عنصر غذائي أساسي للذاكرة والوظيفة المعرفية ، وهذا هو السبب في أنه من المهم الحصول على ما يكفي منه خلال نظامنا الغذائي، والبيض من الأطعمة القليلة التي تحتوي على الكولين.
6- يزيد الكوليسترول الجيد
البيض يرفع مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، ويعرف أيضًا باسم الكولسترول "الجيد"، يساعد HDL في نقل الدهون إلى الكبد ويخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.
7- تحسين صحة المخ
يحتوي البيض على عدد من العناصر الغذائية المرتبطة بالحفاظ على ذهنك وأبرزها فيتامينات ب والكولين وحمض الفوليك.

البيض

فوائد البيض

الافطار والبيض

فوائد البيض على الفطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا

مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا

الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة