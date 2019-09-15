خليه على الفطار.. البيض هيحسن تركيزك وذاكرتك ويقوى عضمك

كتبت فاطمة خليل

البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالفوائد والفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي البيضة متوسطة الحجم على 60 سعرة حرارية وتحتوي على 6 جرام من البروتين و 4 جرام من الدهون الكلية و 165 ملليجرام من الكوليسترول بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ولكن يجب عدم الإفراط فى تناوله أيضاً، وهناك أسباب تجعل البيض شيئاً أساسياً فى وجبة الإفطار، بحسب موقع live strong.

ويمكن للشخص أن يأكل البيض باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي متوازن، لذا إن تناول بيضة واحدة في اليوم لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أسباب تجعل البيض طعامك المفضل فى الفطار:

1- البيض غنى بفيتامين (د)

تحتوي البيضة على 1 ميكروجرام من فيتامين (د)، والذي يسجل حوالي 5 % من الاحتياجات اليومية لمعظم الناس.

و فيتامين D، هو هرمون الستيرويد الذي يصنعه الجلد عندما يتعرض لأشعة الشمس - لكن يمكنك أيضًا الحصول عليه من الطعام، ويساعد فيتامين (د) الأمعاء على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهو أمر مهم لصحة العظام ، ووظيفة المناعة .

ويرتبط نقص فيتامين (د) أيضًا بمختلف الأمراض المزمنة ، بما في ذلك السرطان ومرض السكري وهشاشة العظام وأمراض القلب والوفيات.

2- غنى بمضادات الأكسدة

البيض هو مصدر لمضادات الأكسدة "اللوتين والزياكسانثين"، تساعد مضادات الأكسدة في التقليل من تلف الخلايا وتعتبر على نطاق واسع جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي.

وتتراكم مضادات الأكسدة هذه في شبكية العين وتسهمان في صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ويرتبط بإبطاء تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر كما إن مضادات الأكسدة قد تساعد أيضًا في الحماية من أشعة الشمس الضارة من أشعة الشمس والتلفزيون وشاشات الكمبيوتر.

3- غنى بالأوميجا 3

ترتبط الأوميجا 3 بشكل شائع مع الأسماك الدهنية لكن أيضاَ توجد بشكل طبيعي في البيض وترتبط بعدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وعلامات الالتهابات.

4- غنى بالبروتين

البيض مصدر رخيص للبروتين عالي الجودة يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ويستخدم الجسم البروتينات لبناء وإصلاح الأنسجة وكذلك لإنتاج الهرمونات والإنزيمات، يحتاج الشخص العادي إلى 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم للقيام بوظائف الحياة الأساسية.

5- غني بمعدن الكولين

الكولين عنصر غذائي أساسي للذاكرة والوظيفة المعرفية ، وهذا هو السبب في أنه من المهم الحصول على ما يكفي منه خلال نظامنا الغذائي، والبيض من الأطعمة القليلة التي تحتوي على الكولين.

6- يزيد الكوليسترول الجيد

البيض يرفع مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، ويعرف أيضًا باسم الكولسترول "الجيد"، يساعد HDL في نقل الدهون إلى الكبد ويخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

7- تحسين صحة المخ

يحتوي البيض على عدد من العناصر الغذائية المرتبطة بالحفاظ على ذهنك وأبرزها فيتامينات ب والكولين وحمض الفوليك.