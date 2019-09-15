تعاون بين الصحة و طب الزقازيق لتوفير تخصصات الأورام و المخ والأعصاب

الشرقية - إيمان مهنى

اجتمع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور عبد السلام عيد عبد السلام عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، بحضور الدكتور هشام عناني مدير عام مستشفيات الجامعة، و الدكتور أحمد عبدالعظيم أستاذ الأشعة بكلية الطب.

وذلك بمكتب عميد الكلية لدعم الخدمات الصحية النوعية بمستشفيات فاقوس النموذجي، وبلبيس المركزي ، وإدخال تخصصات طبية جديدة بالاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، في تخصصات المخ والأعصاب ، والأورام، وجراحات القلب والصدر بمستشفي بلبيس المركزي .

وأيضا وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وأقسام الأشعة بمستشفيات الصحة حيث تم الإتفاق علي تحديد موعد بين وكيل الوزارة ، وأستاذ الأشعة بالكلية وذلك بمدينة فاقوس لوضع سبل التعاون ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بمستشفي فاقوس النموذجي وباقي المستشفيات .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، بأن هذا التطوير مدرج ضمن خطة المديرية في تطوير الخدمات الصحية بكل مستشفي علي حدة اسوة بما تم من خلال بروتوكول التعاون مع الجامعة بإنشاء لعلاج الأورام بمستشفي حميات الزقازيق، وتفعيل جراحات تشوهات الأطفال حديثي الولادة بمستشفي الزقازيق العام، وتفعيل عيادة الشبكية بمستشفي طب وجراحة العيون تحت إشراف الدكتور هشام عناني ، والدكتور وليد ندي مدير الطب العلاجي بمستشفيات جامعة الزقازيق .