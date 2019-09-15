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تجديد حبس متهمين بترويج المواد المخدرة بمدينة بدر 15 يوماً

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:08 م
تجديد حبس متهمين بترويج المواد المخدرة بمدينة بدر 15 يوماً مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بحيازة مواد مخدرة فى مدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 
 
وكانت التحريات قد كشفت عن أن المتهمين "محمد. م"، و"طارق. ع"، عاطلين، اعترفا بحيازتهما مواد مخدرة بقصد ترويجها بدائرة القسم والكسب غير المشروع منها. 
 
كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر، تفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهمين وبحوزتهما" 23 كيس استروكس، 35 قطعة حشيش".
 
 

تجارة المخدرات

حبس

محكمة الجنح

نيابة الشروق

استروكس

حشيش

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