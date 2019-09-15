انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

وقال الدكتور محسن جورج المتحدث باسم الهيئة لـ"اليوم السابع"، إنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد، مضيفًا أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة المعتمدة.
انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدماتالأحد، 15 سبتمبر 2019 01:11 ص
مشاركة
وقال الدكتور محسن جورج المتحدث باسم الهيئة لـ"اليوم السابع"، إنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد، مضيفًا أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة الخاصة المعتمدة.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة