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اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2020

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:57 م
اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2020 اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى بشكل تدريجى ليصل لـ 8 % بحلول عام 2022.

 

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رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2020


 

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الاقتصاد المصري

فقه بناء الدول

اليوم السابع بلس

مجلس الشيوخ

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