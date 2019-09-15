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"الداخلية العرب" يستنكر استهداف الحوثيين لمعملين شركة "أرامكو" السعودية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 ص
"الداخلية العرب" يستنكر استهداف الحوثيين لمعملين شركة "أرامكو" السعودية استهداف الحوثيين لمعملين شركة "أرامكو" السعودية
/أ ش أ/

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أدان مجلس وزراء الداخلية العرب، استهداف المليشيات الحوثية لمعملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية فى محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية.

واستنكر المجلس، فى بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ونقله مكتبه الإعلامى بالقاهرة، مساء السبت الهجوم الإرهابى الذى استهدف به الحوثيون معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية فى محافظة "بقيق" و"هجرة خريص" بالمنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية.

وشدد مجلس وزراء الداخلية العرب على إدانته بكل حزم هذا العمل الإجرامي، مؤكدا تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية فى مواجهة الإرهاب، وتأييده الكامل للإجراءات التى تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، معربا عن كامل التقدير لسعى المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

 


الداخلية العرب

الحوثيين

شركة أرامكو السعودية

أخبار السعودية

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