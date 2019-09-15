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البترول تغلق مزايدة البحر الأحمر وتستعد لتقييم عروض الشركات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:26 م
البترول تغلق مزايدة البحر الأحمر وتستعد لتقييم عروض الشركات
كتبت - مروة الغول

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اغلقت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، اليوم المزايدة العالمية للبحث والتنقيب 2019 بالبحر الأحمر، حيث ستبدأ الوزارة الاستعداد لتقييم عروض الشركات التى تقدمت للمزايدة.

وكانت مصادر مطلعة بقطاع البترول أكدت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من ضمن الشركات التى تقدمت للمزايدة العالمية 2019 بالبحر الأحمر التابعة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول شركات "شل، اكسون موبيل، ستات أويل، دراجون اويل، روسنفت الروسية وتوتال الفرنسية" .

يذكر أن شركة جنوب الوادى القابضة للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصري، كانت قد أعلنت خلال شهر مارس من العام الجارى مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول فى 10 قطاعات بالبحر الأحمر مساحتها كالتالي.. الأولى مساحتها 3057 كم2 والثانية مساحتها 3010كم2، والثالثة 3067 كم2، والرابعة 3084 كم2، والخامسة 3025 كم2، والسادسة 3050 كم2، والسابعة 3090 كم2، والثامنة 3060كم2، والتاسعة 3067 كم2، والعاشرة 3039 كم2.

 


البترول

مزايدة البحر الاحمر

الشركات العالمية

البحث والتنقيب

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