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الأمم المتحدة تدعو لتمويل قوة الساحل الأفريقية فى مواجهة الإرهاب

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:52 ص
الأمم المتحدة تدعو لتمويل قوة الساحل الأفريقية فى مواجهة الإرهاب جوتيريش
نواكشوط (أ ش أ)

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة بتمويل قوة الساحل الإفريقية لمكافحة الإرهاب.

ونقلت صحيفة الصحراء الموريتانية اليوم الأحد، تصريحا لأمين عام الأمم المتحدة، قال فيه : أنا أؤيد تمويل الأمم المتحدة بمساهمات إلزامية لقوة الساحل الخمسة، وحتى التعهد بمساهمات إلزامية، فى رأيى لا يكفي.

وأضاف جوتيريش أنا مقتنع تمامًا أننا لن نربح الحرب على الإرهاب فى الساحل، وأنه يجب علينا تعزيز هذه العملية، ونحن فى انتظار مقترحات ملموسة تقدم إلى المجتمع الدولى من اجتماع مستقبلى فى واغادوغو لبلدان غرب إفريقيا.

وتعتبر قوة الساحل الإفريقية قوة عسكرية مشتركة بين مجموعة دول الساحل الخمس: موريتانيا ومالى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

 


جوتيريش

الامم المتحده

قوه الساحل الافريقيه

مكافحه الارهاب

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