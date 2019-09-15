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ابو الغيط يؤكد حرص الجامعة العربية على الحفاظ بعلاقاتها الممتدة مع البرازيل

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:39 م
ابو الغيط يؤكد حرص الجامعة العربية على الحفاظ بعلاقاتها الممتدة مع البرازيل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وتيريزا كريستينا وزيرة الزراعة البرازيلية
مصطفى عنبر

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة البرازيلية، والتي تقوم حالياً بزيارة القاهرة في سياق جولة لها بالمنطقة العربية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط رحب بزيارة وزيرة الزراعة لمقر الجامعة ولعدد من البلدان العربية، مشيراً إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة التي تربط بين المنطقة العربية والبرازيل وآليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع الجانبين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أضاف المصدر أن الأمين العام أكد حرص الجامعة على الحفاظ على هذه العلاقة بين الجانبين، باعتبار أن البرازيل تعد شريكاً رئيسياً وقطباً جامعاً للعرب في أمريكا الجنوبية، وعبر هنا عن ثقته في أن البرازيل ستواصل دورها التقليدي دعماً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية وثوابت مواقفها بشأن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وذكر المصدر أن الوزيرة البرازيلية أعربت من ناحيتها عن تقديرها للدور الذي تقوم به الجامعة العربية وحرص بلادها على تعزيز أواصل العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربي، كما عرضت لالتزام البرازيل بتوسيع رقعة تعاونها مع الدول العربية في شتى المجالات المختلفة، وكذا حرصها على الاضطلاع بدورها دعماً للقضايا العربية والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية وفق الثوابت والمقررات الدورية المتعارف عليها.


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