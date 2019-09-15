إقالة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان

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قرر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، إعفاء مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إسماعيل محمد أحمد عيساوى من منصبه.

وذكر مجلس الوزراء، ف بيان، اليوم الأحد، أن حمدوك وجه وزارتى الثقافة والإعلام، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، موضحا أنه تم تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البزعى، بتولى مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وكان حمدوك انتقد، فى مؤتمر صحفى، تغطية تلفزيون السودان للأحداث الجارية فى البلاد.