إصابة ضابط و3 أفراد شرطة فى حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالى

مطروح _ حسن مشالي

أصيب ضابط و3 أفراد شرطة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة شرطة "بوكس"، اليوم الأحد، بالكيلو 135 فى الساحل الشمالى، على طريق "مطروح-الإسكندرية"، فى نطاق مدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى العلمين المركز، ضابط شرطة برتبة نقيب، وأمين شرطة، ومجندين، تابعين لوحده تأمين العلمين، إثر حادث انقلاب سيارة شرطة "بوكس" على طريق "مطروح-الإسكندرية" فى الاتجاه إلى مطروح، بعد كمين سيدى عبد الرحمن، ووصفت الإصابات العامة بالمتوسطة.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.