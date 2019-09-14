وزير الشئون الدينية السعودى يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

كتب أحمد مصطفى

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي ينطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر مطلعة، إن وزير الشؤون الدينية والدعوة والارشاد وصل برفقة الوفد المرافق له على متن رحلة الخطوط السعودية، القادمة من الرياض وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

واستقبل الوفد السعودي، في مطار القاهرة، عدد من رجال الأوقاف بينهم الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور أحمد علي عجيبة ، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعدد من كبار قيادات وزارة الأوقاف.

ويترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة السعودية في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، والذي تنطلق أعماله بالقاهرة غدًا الأحد، ويستمر ليومين، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتتحه رئيس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف المصري.