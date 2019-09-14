سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الشئون الدينية السعودى يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

السبت، 14 سبتمبر 2019 10:43 م
وزير الشئون الدينية السعودى يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية" مطار القاهره
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،  على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي ينطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر مطلعة، إن وزير الشؤون الدينية والدعوة والارشاد وصل برفقة الوفد المرافق له على متن رحلة الخطوط السعودية، القادمة من الرياض وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

واستقبل  الوفد السعودي، في مطار القاهرة، عدد من رجال الأوقاف بينهم الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور أحمد علي عجيبة ، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  وعدد من كبار قيادات وزارة الأوقاف.

ويترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة السعودية في أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، والذي تنطلق أعماله بالقاهرة غدًا الأحد، ويستمر ليومين، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتتحه رئيس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف المصري.

 

 

 


مطار القاهرة

وزير الشئون الدينية السعودى

مؤتمر المجلس اﻷعلى للشئون اﻹسلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل علبة تليفون محمول

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:11 م

أوائل الثانوية العامة يغادرون مطار القاهرة لبدء جولة أوروبية بالخارج.. صور

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:49 ص

رئيس مطار القاهرة: تطوير مبنى 1 وإنشاء مبنى رابع للحد من كثافة الركاب

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:41 م

كؤوس مانشستر سيتي الإنجليزي تصل مطار القاهرة ضمن جولتها العالمية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 02:04 م

ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مع راكب تايلاندى بمطار القاهرة ..صور

الخميس، 12 سبتمبر 2019 10:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة